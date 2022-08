Questa foto dello scontro tra due galassie ci mostra il probabile destino della Via Lattea

AlexBazzaro : #Credo si possa chiudere qui la campagna elettorale, rispondendo ad ogni domanda con questa foto. - Giorgiolaporta : Era proprio necessario mettere il simbolo del #Pd sulla foto di #PieroAngela appena scomparso? Dobbiamo strumental… - EnricoLetta : Mi mandano questa foto. Quel manifesto c’è ancora. Un anno dopo. Non lo staccheremo mai. - GabrieleErta : RT @towerfelix: @rulajebreal Questa e @rulajebreal con #HarveyWeinstein condannato definitivamente per stupro e violenza sessuale a 23 anni… - S0PETSUKARE : USCITE QUESTA FOTO -

Corriere della Sera

Ledelle statue hanno fatto il giro del mondo sul web, tanti sono gli appassionati della serie ... o per il nostro stato...penso, davvero, chesia la realtà nel New Mexico. Proviamo a dire ...... fino all'aeropittura di Tullio Crali: sono alcune delle mostre in programmasettimana. ... Nel percorso più di 250raccontano con sensibile lucidità 20 anni di conflitti in tutto il mondo, ... Saturno, l'incredibile foto mentre il pianeta si trova vicino alla Terra Belen Rodriguez pubblica una storia Instagram e conquista i follower con la sua sincerità. Ecco cosa ha scritto!L’architetto Oscar Mussoni manda questa foto scattata pochi giorni fa «alle 13,55 in fondo a viale Parisano, dove tra la litoranea e il nuovo lungomare, a ...