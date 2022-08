Psg, intesa di massima con Bernardo Silva: pronti 70 milioni per il City (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bernardo Silva avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Paris Saint-Germain, club pronto ad acquistarlo per una cifra pari a 70 milioni di euro. Fumata nera per quanto concerne la trattativa tra l’esterno mancino e il Barcellona, con i parigini bravi a inserirsi e a proporre un contratto al calciatore di livello internazionale. Il portoghese, come riportato dal ‘Times’, avrebbe accettato la destinazione e sarebbe entusiasta di provare a raggiungere obiettivi da sogno con il Psg. Seguiranno aggiornamenti su Bernardo Silva-Paris Saint Germain, accordo evidentemente in dirittura d’arrivo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022)avrebbe raggiunto un’dicon il Paris Saint-Germain, club pronto ad acquistarlo per una cifra pari a 70di euro. Fumata nera per quanto concerne la trattativa tra l’esterno mancino e il Barcellona, con i parigini bravi a inserirsi e a proporre un contratto al calciatore di livello internazionale. Il portoghese, come riportato dal ‘Times’, avrebbe accettato la destinazione e sarebbe entusiasta di provare a raggiungere obiettivi da sogno con il Psg. Seguiranno aggiornamenti su-Paris Saint Germain, accordo evidentemente in dirittura d’arrivo. SportFace.

