Per Gimbo è già uno show | sorpresa Crippa - Sport - quotidiano net

auwoosh : RT @_dontbebad_: Stavo recuperando l'atletica e Gimbo aveva lasciato un messaggio per Greg ???? - BlueBandit_16 : RT @_dontbebad_: Stavo recuperando l'atletica e Gimbo aveva lasciato un messaggio per Greg ???? - _dontbebad_ : Stavo recuperando l'atletica e Gimbo aveva lasciato un messaggio per Greg ???? - Bertolca10 : Sono tre le medaglie da Monaco oggi: ??Matteo #Giupponi (35 km marcia) ??Yeman #Crippa (5000m U) ??Marcell #Jacobs (10… - Gimbo_67 : RT @A_blondeDreamer: “Nn mi pento mai di aver amato inutilmente,Nn mi pento mai di aver creduto a ciò che provavo..Nn mi pento mai di averc… -

Gianmarco Tamberi, 30 anni, è campione olimpico in carica di salto in alto. Ai Mondiali di Eugene a luglio ha ottenuto un amaro quarto postola terza volta nella storia, dopo il 1966 e il 2010, nell'atto conclusivo dei 100 metri europei ... Il gemello diverso di Marcell Jacobs èTamberi, ieri alle prese con la qualificazione dell'...Tamberi vola in finale dell’alto insieme a Fassinotti. Yeman conquista uno splendido bronzo nei 5.000 e sogna per la distanza doppia ...Meno di dieci secondi per spazzare via i dubbi e i punti interrogativi di questi mesi. Meno di dieci secondi per confermare di essere tra gli sprinter più ...