Ostia | risucchiato dalla corrente rischia di annegare | salvato in extremis

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tragedia sfiorata oggi a, nelle prime ore del pomeriggio, al lotto numero 1 sulla spiaggia del Greed Long Beach. Un 77enne, un giudice in vacanza sul litorale romano, era andato in riva al mare per bagnarsi i piedi, quando è statoda quello che viene definito da quanti sono habitué della spiaggia locale “capo”. “Due mulinelli che si incontrano hannoil giudice”, ha spiegato uno dei presenti. L’uomo si è trovato all’improvviso a largo e ha iniziato a nuotare con grande difficoltà per tornare a riva. Leggi anche:, si ribalta all’alba con l’auto sul lungomare: portato in Ospedale L’assistente bagnanti salva il 77enne Alessandro Mattei, l’assistente bagnanti, ha visto il 77enne in difficoltà e si è precipitato in suo aiuto. Un intervento non facile, vista la ...