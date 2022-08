Nuoto, Alberto Razzetti è argento europeo nei 200 misti! L’ungherese Kos si impone per un solo decimo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alberto Razzetti chiude proprio giro di medaglie agli Europei di Nuoto di scena a Roma. Dopo un oro ed un bronzo, il nativo di Lavagna si intasca anche un prezioso argento nei 200 misti, arrivando a soli 10 centesimi dal successo. Esulta il diciannovenne Hubert Kos in 1.57.72, mentre l’azzurro chiude ad 1.57.82. Al solito è la prima parte la gara più complessa per il ‘Razzo’; se nei primi 50 metri, grazie anche ad un ottimo tempo di reazione (0.59) riesce a tamponare al meglio virando al quarto posto, il suo tallone d’Achille del dorso si ripresenta appieno, scivolando a metà gara fino al sesto posto in 55.41. Ma è nella seconda parte che Alberto riesce a fare la differenza. Già nella rana l’azzurro riesce bracciata dopo bracciata a riportarsi sulla linea dei migliori, ma nella parte in stile libero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)chiude proprio giro di medaglie agli Europei didi scena a Roma. Dopo un oro ed un bronzo, il nativo di Lavagna si intasca anche un preziosonei 200 misti, arrivando a soli 10 centesimi dal successo. Esulta il diciannovenne Hubert Kos in 1.57.72, mentre l’azzurro chiude ad 1.57.82. Al solito è la prima parte la gara più complessa per il ‘Razzo’; se nei primi 50 metri, grazie anche ad un ottimo tempo di reazione (0.59) riesce a tamponare al meglio virando al quarto posto, il suo tallone d’Achille del dorso si ripresenta appieno, scivolando a metà gara fino al sesto posto in 55.41. Ma è nella seconda parte cheriesce a fare la differenza. Già nella rana l’azzurro riesce bracciata dopo bracciata a riportarsi sulla linea dei migliori, ma nella parte in stile libero ...

