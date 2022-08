Milano, 22enne accoltellata in piazza della Repubblica (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa mattina intorno alle 8, in piazza della Repubblica a Milano, una 22enne eritrea è stata colpita con due coltellate al petto. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, in condizioni non gravi. L’aggressore sarebbe un connazionale della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia, intervenuta sul luogo dell’aggressione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa mattina intorno alle 8, in, unaeritrea è stata colpita con due coltellate al petto. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, in condizioni non gravi. L’aggressore sarebbe un connazionalevittima. Le indagini sono condotte dalla polizia, intervenuta sul luogo dell’aggressione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

