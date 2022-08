Manchester United, si tratta per un giocatore in uscita dal Chelsea (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Manchester United starebbe pensando a Christian Pulisic. Lo scrive The Athletic, secondo cui la squadra di ten Hag potrebbe prendere l'americano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilstarebbe pensando a Christian Pulisic. Lo scrive The Athletic, secondo cui la squadra di ten Hag potrebbe prendere l'americano...

gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - Agenzia_Ansa : Musk ha annunciato su Twitter che comprerà il Manchester United, dopo una serie di tweet nei quali il patron di Tes… - GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - skorbola888 : Pedro Neto Diminati Arsenal, Chelsea, dan Manchester United #skorbola888 #livescore - ice24man : RT @gippu1: Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite 'oscene' da u… -