LIVE Sinner-Kecmanovic, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: Fognini e Rublev al terzo set, poi si comincia (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:12 Andrey Rublev riesce ad allungare nel tie-break del secondo set e pareggia così i conti con una delle migliori, se non la migliore, versione di Fabio Fognini del 2022. Al termine del terzo set tra il ligure e il russo si comincerà con Sinner e Kecmanovic. 18:14 Nel match che precede Sinner-Kecmanovic, il vero protagonista è Fabio Fognini, che va avanti 5-2 nel primo set, ha un set point, subisce il controbreak, deve lottare nel tie-break e poi beffa il russo per 9-7. Bell’inizio per l’Italia sul campo 4, oggi il vero e proprio campo degli italiani. La vittoria di Sinner contro Kokkinakis Buongiorno e bentrovati alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:12 Andreyriesce ad allungare nel tie-break del secondo set e pareggia così i conti con una delle migliori, se non la migliore, versione di Fabiodel. Al termine delset tra il ligure e il russo si comincerà con. 18:14 Nel match che precede, il vero protagonista è Fabio, che va avanti 5-2 nel primo set, ha un set point, subisce il controbreak, deve lottare nel tie-break e poi beffa il russo per 9-7. Bell’inizio per l’Italia sul campo 4, oggi il vero e proprio campo degli italiani. La vittoria dicontro Kokkinakis Buongiorno e bentrovati alla ...

