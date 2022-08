Litiga con compagna e minaccia strage con bombola gpl: arrestato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAffacciato al balcone e con in mano una bombola di gpl, ha minacciato di far esplodere casa sua dove c’era anche la compagna convivente con cui aveva da poco avuto un violento litigio. Ma non ce l’ha fatta ad attuare il suo intento criminoso che poteva provocare una tragedia, perché è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Sparanise, nel Casertano; in manette è finito un 39enne del posto, che dopo l’arresto è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua sono intervenuti in via martiri 22 ottobre 1943 per una lite familiare, ma giunti sul posto si sono trovati al cospetto di una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAffacciato al balcone e con in mano unadi gpl, hato di far esplodere casa sua dove c’era anche laconvivente con cui aveva da poco avuto un violento litigio. Ma non ce l’ha fatta ad attuare il suo intento criminoso che poteva provocare una tragedia, perché è stato bloccato edai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Sparanise, nel Casertano; in manette è finito un 39enne del posto, che dopo l’arresto è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per i reati die resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua sono intervenuti in via martiri 22 ottobre 1943 per una lite familiare, ma giunti sul posto si sono trovati al cospetto di una ...

DmitryEvic : @Barillarisson Sembra Biden che litiga con il suo amico immaginario.. - anteprima24 : ** Litiga con compagna e minaccia strage con bombola gpl: arrestato ** - PupiaTv : Sparanise, litiga con la compagna e minaccia di far esplodere casa con bombola Gpl - ilgiornalelocal : Litiga con la compagna e minaccia di far esplodere palazzo: arrestato - DartSamy : Emozionante le gente che litiga al supermercato, non volevano che una persona con un numero prima di loro venisse s… -