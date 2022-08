Letta che squallore sul Covid: “Con Meloni e Salvini tanti decessi in più”. Il centrodestra lo asfalta (Di mercoledì 17 agosto 2022) “La gragnuola di reazioni alla candidatura Crisanti chiarisce che a destra prevale la cultura ‘no vax'”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. Senza ritegno aggiunge: “Ha ragione Crisanti, se avessero governato Salvini e Meloni nel 2020 quante migliaia di decessi in più avremmo avuto? Ce li ricordiamo gli aprire, aprire, aprire…”. Il segretario dem difende l’uscita grave del virologo dell’Università di Padova candidato nelle sue liste. Le affermazioni sono gravi, penose. Usare i morti di Covid o per Covid in campagna elettorale è squallido. Meloni a Letta: “Conserva un briciolo di dignità” Il centrodestra insorge a valanga. Inizia Giorgia Meloni, direttamente chiamata in causa, ad asfaltera il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) “La gragnuola di reazioni alla candidatura Crisanti chiarisce che a destra prevale la cultura ‘no vax'”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico. Senza ritegno aggiunge: “Ha ragione Crisanti, se avessero governatonel 2020 quante migliaia diin più avremmo avuto? Ce li ricordiamo gli aprire, aprire, aprire…”. Il segretario dem difende l’uscita grave del virologo dell’Università di Padova candidato nelle sue liste. Le affermazioni sono gravi, penose. Usare i morti dio perin campagna elettorale è squallido.: “Conserva un briciolo di dignità” Ilinsorge a valanga. Inizia Giorgia, direttamente chiamata in causa, ad asfaltera il ...

AlexBazzaro : Cottarelli, Lopalco, Crisanti. E Speranza come modello. #Credo che Letta ci stia aiutando molto. - Giorgiolaporta : Quando avete finito di parlare di #Mussolini possiamo anche accennare ai 34 miliardi di tagli alla #sanità voluti d… - Ettore_Rosato : Noto che #Letta continua a criticare la formazione delle liste nel 2018. Nella notte di ieri lui ha fatto esattamen… - Moonlightshad1 : 'Ogni mattina Letta si alza e deve decidere come attaccare me', ha detto quello che da anni si alza e ha sempre il… - Pippo78052783 : RT @janavel7: Come era facilmente prevedibile, tra Pd e Terzo Polo (tra Letta e Renzi, per personalizzare) già volano gli stracci. Oggi su… -