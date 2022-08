Le liste del Centrodestra ancora in alto mare. Meloni corteggia Tremonti e Nordio per creare la nuova classe dirigente (Di mercoledì 17 agosto 2022) Passano i giorni e si avvicina la scadenza per consegnare le liste, ma al momento il Centrodestra sembra non voler scoprire tutte le proprie carte. Si tratta del chiaro segno che l’elenco di candidati da parte della coalizione che forte dei sondaggi si sente la vittoria in tasca, è ancora in fase di assemblaggio per via dei diversi problemi che i partiti stanno affrontando. Per Fratelli d’Italia il problema è quello di trovare esperti da reclutare così da assicurarsi una classe dirigente da spendere in ottica di governo. Proprio per questo le voci di corridoio segnalano frequenti contatti tra i fedelissimi di Giorgia Meloni e l’ex ministro dell’Economia del governo Berlusconi Giulio Tremonti, l’ex magistrato Carlo Nordio, l’ex ministro degli Esteri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Passano i giorni e si avvicina la scadenza per consegnare le, ma al momento ilsembra non voler scoprire tutte le proprie carte. Si tratta del chiaro segno che l’elenco di candidati da parte della coalizione che forte dei sondaggi si sente la vittoria in tasca, èin fase di assemblaggio per via dei diversi problemi che i partiti stanno affrontando. Per Fratelli d’Italia il problema è quello di trovare esperti da reclutare così da assicurarsi unada spendere in ottica di governo. Proprio per questo le voci di corridoio segnalano frequenti contatti tra i fedelissimi di Giorgiae l’ex ministro dell’Economia del governo Berlusconi Giulio, l’ex magistrato Carlo, l’ex ministro degli Esteri ...

