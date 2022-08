Le date dello scontro finale: "Regole di ingaggio", cosa ha deciso la Rai (Di mercoledì 17 agosto 2022) La campagna elettorale di accende e il mese di settembre rappresenterà lo scontro finale tra il centrosinistra, il centrodestra, il terzo polo e i grillini. Uno scontro che di fatto in questi giorni si sta declinando sui social, sui giornali, sui siti ma che presto metterà piede in tv. Ad annunciare una serie di confronti tra i leader sul piccolo schermo è proprio la Rai che con una nota annuncia le sfide elettorali: "In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la Rai inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due Serate Speciali - Il confronto in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito", fa sapere viale Mazzini. "Esattamente come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) La campagna elettorale di accende e il mese di settembre rappresenterà lotra il centrosinistra, il centrodestra, il terzo polo e i grillini. Unoche di fatto in questi giorni si sta declinando sui social, sui giornali, sui siti ma che presto metterà piede in tv. Ad annunciare una serie di confronti tra i leader sul piccolo schermo è proprio la Rai che con una nota annuncia le sfide elettorali: "In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la Rai inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due Serate Speciali - Il confronto in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito", fa sapere viale Mazzini. "Esattamente come ...

