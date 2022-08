Kevin Chiappalone, il 19enne genovese che combatte in Ucraina: “Non sono un mercenario, voglio difendere la libertà” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il diciannovenne sui social: “Le mie frequentazioni politiche sono un capitolo della mia vita passato, con cui ho interrotto tutti i legami. Il mio obiettivo e scopo in Ucraina e difendere la libertà” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il diciannovenne sui social: “Le mie frequentazioni politicheun capitolo della mia vita passato, con cui ho interrotto tutti i legami. Il mio obiettivo e scopo inla

