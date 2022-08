Giro di Danimarca 2022 | lo statunitense Magnus Sheffield vince la cronometro e diventa nuovo leader

SpazioCiclismo : Magnus Sheffield si prende crono e maglia del Giro di Danimarca #PNDKR22 - albertotoldo : #eurosportciclismo ma non vi suona strano una crono al Giro di Danimarca lo stesso giorno degli europei a cronometro? - francioniflli : Olav Kooij vince la tappa del Giro di Danimarca, nel giorno del ritorno di Egan Bernal - Piergiulio58 : Giro di Danimarca 2022, Olav Kooij fa sua la prima volata davanti a Jasper Philipsen - SpazioCiclismo - roberta5995 : @Mar_tina_XCIX del tipo non capivo più quale fosse il gruppo più numeroso e mi stavo cagando addosso per la danimar… -

Lo scalatore colombiano, vincitore nel 2014 deld'Italia, si era piazzato al sesto posto, con ... FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti Ciclismo Vingegaard torna in: accoglienza da re ...Il fenomeno della Ineos Grenadiers ha infatti riappeso il numero sulla schiena aldi. Una prima tappa vissuta in totale controllo per il vincitore deld'Italia 2021, che ha chiuso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...