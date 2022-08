Fognini-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabio Fognini sfiderà Andrey Rublev al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022. L’esperto tennista ligure ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto il suo posto da lucky loser nel tabellone principale, disputando un ottimo match e sconfiggendo in due facili set Albert Ramos al primo turno. Ora le cose si fanno più complicate, contro il numero otto del ranking mondiale Andrey Rublev, in una partita che sul circuito maggiore si è disputata già ben dieci volte: cinque pari recitano gli head to head, con il russo che però si è aggiudicato gli ultimi quattro precedenti. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Fognini e Rublev scenderanno in campo oggi, mercoledì 17 agosto, alle ore 17:00 sul campo 4. La copertura ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabiosfiderà Andreyal secondo turno deldi. L’esperto tennista ligure ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto il suo posto da lucky loser nel tabellone principale, disputando un ottimo match e sconfiggendo in due facili set Albert Ramos al primo turno. Ora le cose si fanno più complicate, contro il numero otto del ranking mondiale Andrey, in una partita che sul circuito maggiore si è disputata già ben dieci volte: cinque pari recitano gli head to head, con il russo che però si è aggiudicato gli ultimi quattro precedenti. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo, mercoledì 17 agosto, alle ore 17:00 sul campo 4. La copertura ...

