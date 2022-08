Elezioni | ora tocca ai mariti di I compagni delle parlamentari alla ricerca di un posto al sole

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Se, come si dice – e i numeri dimostrano che non siamo poi così lontani dal vero – la politica in Italia è un affare per uomini, anche se le donnenegli ultimi anni sono decisamente cresciute in numero (meno nei ruoli), la campagna elettorale in corso in queste settimane dimostra però che qualcosa si muove. E dalle liste presentate dai partiti o in via di rifinitura in questi giorni non ci sono più solo le ‘mogli di’ tizio o di caio (vedi Michela De Biase in Franceschini o Elisabetta Piccolotti in Fratoianni), ma spuntano anche, finalmente i ‘’. Pochi e ‘buoni’: idall’ombracaccia del seggio I contrassegni elettorali depositati al ministero dell’Interno. Nei prossimi giorni sono attese le listeDi loro, in effetti, non si parla praticamente mai. Cosa che invece succede di routine per le ...