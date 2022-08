Elezioni, Berlusconi: “Sentenze di assoluzione siano inappellabili”. Anm: “Ipotesi già bocciata dalla Consulta”. Renzi: “Nel nostro programma il sindaco d’Italia”. Meloni su Rdc: “Va abolito, ha fallito” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuovo giorno di campagna elettorale. Il virologo dem Crisanti: «Con Salvini al Governo 300mila morti di Covid al posto di 140mila». La leader di FdI inizia la campagna elettorale da Ancona il 23 agosto Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuovo giorno di campagna elettorale. Il virologo dem Crisanti: «Con Salvini al Governo 300mila morti di Covid al posto di 140mila». La leader di FdI inizia la campagna elettorale da Ancona il 23 agosto

