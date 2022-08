Dalla Germania: il Milan non molla N’Dicka e prepara l’offerta. Resta in corsa pure Diallo | Primapagina (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-16 23:30:00 Fermi tutti! Il Milan non incassava due reti nella stessa partita casalinga di campionato da qualcosa come sette mesi e la controversa sconfitta per mano dello Spezia. Chissà se le due capocciate degli udinesi Becao e Masina hanno fatto suonare un piccolo campanello d’allarme nella testa di Stefano Pioli, ma rimane il fatto che il mercato rossonero potrebbe riservare ancora delle sorprese in entrata. Alle spalle dei titolari Kalulu e Tomori rimangono due alternative valide come Kjaer – sul quale pesano però le incognite relative al pieno recupero dal grave infortunio al ginocchio – e Gabbia, ma Maldini e Massara non hanno perso di vista gli obiettivi perseguiti nel corso dell’estate, fra cui il profilo di Evan N’Dicka. L’OCCASIONE – Dalla Germania rimbalzano nuovi rumors sul forte gradimento del ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-16 23:30:00 Fermi tutti! Ilnon incassava due reti nella stessa partita casalinga di campionato da qualcosa come sette mesi e la controversa sconfitta per mano dello Spezia. Chissà se le due capocciate degli udinesi Becao e Masina hanno fatto suonare un piccolo campanello d’allarme nella testa di Stefano Pioli, ma rimane il fatto che il mercato rossonero potrebbe riservare ancora delle sorprese in entrata. Alle spalle dei titolari Kalulu e Tomori rimangono due alternative valide come Kjaer – sul quale pesano però le incognite relative al pieno recupero dal grave infortunio al ginocchio – e Gabbia, ma Maldini e Massara non hanno perso di vista gli obiettivi perseguiti nel corso dell’estate, fra cui il profilo di Evan. L’OCCASIONE –rimbalzano nuovi rumors sul forte gradimento del ...

