Cristiano Doni in vacanza con Francesca Piccinini | un nuovo amore?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Per ora ci sono alcune foto sui social e qualche cuoricino, sempre virtuale. Ma dietro agli scatti dell’ex capitano dell’Atalantainsieme all’ex capitana della Foppa, potrebbe esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. Le immagini che li ritraggono inal mare sembrano nascondere (ma non troppo) affinità e tenerezza tra i due. A pubblicarle è stata la, 43 anni, che nel suo passato da pallavolista è diventata una bandiera della Foppapedretti, con la quale ha conquistato quattro scudetti, due coppe Italia, tre Supercoppe italiane, cinque Champions League e una Coppa delle Coppe. Non serve raccontare i trascorsi di, 49 anni, simbolo per almeno un decennio della Dea, nella sua lunga ...