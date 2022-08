Antonio Pilati, ricordo di un grande esperto di media e tra i primi foglianti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Entrava in redazione a passi lesti, la cartella sotto braccio, i capelli arruffati; salutava tutti, sempre sorridendo, si infilava nell’ufficio di Ludovico Festa, cofondatore e vic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Entrava in redazione a passi lesti, la cartella sotto braccio, i capelli arruffati; salutava tutti, sempre sorridendo, si infilava nell’ufficio di Ludovico Festa, cofondatore e vic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Antonio Pilati oltre a essere un fogliante era uno dei maggiori conoscitori italiani delle telecomunicazioni: non ha mai p… - ilfoglio_it : Antonio Pilati oltre a essere un fogliante era uno dei maggiori conoscitori italiani delle telecomunicazioni: non h… - lagiornalista99 : La scomparsa di Antonio Pilati - MaurizioSacconi : Si dovranno individuare i modi con cui ricordare il pensiero di Antonio Pilati, liberalsocialista, intellettuale um… - Chicchi30034355 : RT @Michele_Arnese: E' morto uno degli intellettuali di cui l'Italia deve essere fiera, ma l'avvizzito giornalismo di serie A non se ne acc… -