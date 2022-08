Amici 22 e Tu Si Que Vales: Costanzo critica i programmi della De Filippi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella rubrica che cura per Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, questa settimana Maurizio Costanzo ha proposto ai lettori un excursus della storia della televisione italiana passando dal varietà ai programmi che hanno il merito di offrire a perfetti sconosciuti l'occasione di esibirsi accelerandone l'eventuale ingresso nel mondo dello spettacolo. In particolare, il giornalista ha rivolto delle critiche positive anche alle trasmissioni condotte dalla moglie Maria De Filippi. Su Amici (svelata la data d'inizio ufficiale) ha dichiarato che rimane il talent show più seguito non solo da un pubblico giovane ma anche di adulti “che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono”. Il talent più longevo del piccolo schermo è stato il trampolino di lancio per molti cantanti ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella rubrica che cura per Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, questa settimana Maurizioha proposto ai lettori un excursusstoriatelevisione italiana passando dal varietà aiche hanno il merito di offrire a perfetti sconosciuti l'occasione di esibirsi accelerandone l'eventuale ingresso nel mondo dello spettacolo. In particolare, il giornalista ha rivolto delle critiche positive anche alle trasmissioni condotte dalla moglie Maria De. Su(svelata la data d'inizio ufficiale) ha dichiarato che rimane il talent show più seguito non solo da un pubblico giovane ma anche di adulti “che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono”. Il talent più longevo del piccolo schermo è stato il trampolino di lancio per molti cantanti ...

