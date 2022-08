Almanacco del 17-08-2022 ore 07 | 30

(Di mercoledì 17 agosto 2022)del giorno martedì 16 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di Santo Stefano d’Ungheria r e San Rocco Pellegrino taumaturgo San Rocco è il protettore dei chirurghi necrofori farmacisti selciatori Pellegrini viaggiatori e prigionieri Noi andiamo a fare tantissimi auguri a coloro che ci hanno scritto questa mattina i più rapidi Paolo Veronica Gabriele Nella buona giornata ciascuno di voi e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo quando in quel 16 agosto nel 1992 nasce devia X Factor Liberosoddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux l’informatico yammo lancia un sistema operativo per computer composto solo da software libero Sono una pioggia Inoltre anche Madonna Rocco Papaleo e poi ancora mikrozid Marta Menegatti Per quanto riguarda il mondo sportivo noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un ...

Per il video di questo lunedì ferragostano ho pensato bene di recuperare quello che avevo realizzato e mai pubblicato in occasione dell'uscitasecondo numero della serie Panini dell'Topolino . Quel numero veniva aperto da Le vacanze in scatola di Giorgio Pezzin e Giovan Battista Carpi :Tra sabato e lunedì 58 nuovi giocatori hanno fatto la loro prima apparizione nel massimo campionato italiano, tranne Inter e Bologna, tutte le squadre ne hanno schierati almeno uno ...Muore stroncato da un attacco di cuore il re del rock and roll Elvis Presley, in Polonia iniziano i primi scioperi dai quali nascerà il sindacato Solidarnosc guidato da Lech Walesa, futuro presidente: ...