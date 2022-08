“Voglio essere io a dirvelo”. Luca Salatino e Soraia Allam, l’ex tronista mai così diretto (Di martedì 16 agosto 2022) Uomini e Donne, si torna a parlare di Soraia Allam e Luca Salatino. La coppia torna con forza a smentire le voci di crisi. I due ex protagonisti di UeD non avevano mai risposto alle domande insistenti dei fan preferendo di dimostrare con i fatti la loro unione. Dopo la scelta insomma nessuno scossone, tanto che cora la coppia ha deciso di lanciarsi in un viaggio di coppia in Grecia. Nelle ultime ore, Luca ha fatto un significativo strappo alla regola, dedicato alla sua fidanzata parole dolcissime sulla sua pagina ufficiale, mostrando così anche un nuovo lato del suo carattere. “Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi. Ho sempre cercato una persona buona. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Uomini e Donne, si torna a parlare di. La coppia torna con forza a smentire le voci di crisi. I due ex protagonisti di UeD non avevano mai risposto alle domande insistenti dei fan preferendo di dimostrare con i fatti la loro unione. Dopo la scelta insomma nessuno scossone, tanto che cora la coppia ha deciso di lanciarsi in un viaggio di coppia in Grecia. Nelle ultime ore,ha fatto un significativo strappo alla regola, dedicato alla sua fidanzata parole dolcissime sulla sua pagina ufficiale, mostrandoanche un nuovo lato del suo carattere. “Ho sempre avuto paura. Paura dime stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi. Ho sempre cercato una persona buona. Una ...

LucaBizzarri : Potevano scegliere “voglio”, oppure “faccio”, o “lavoro”, poteva essere “studio”, oppure “dubito” o “confronto” o “… - badbitchbas : lei è una mangia uomini io voglio essere lei - Aurora65419762 : RT @Turchese4: Non voglio illudere nessuno e neanche me stessa ma il lapsus di Rudy sui dischI (plurale) di oro di Axel potrebbe non essere… - federicag76 : RT @Marcella_IsBack: Per me i vaccini covid possono essere anche una caramella alla menta. Ma se IO quella cazzo di caramella non la voglio… - sandra06464030 : RT @silvichiare: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Senti. Io voglio che tutti i miei 200 e passa alunni possano essere certi di poter studiar… -