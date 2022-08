Verona, scatto per il difensore Hien: le ultime (Di martedì 16 agosto 2022) Il Verona avrebbe effettuato uno scatto decisivo per il difensore del Djurgarden Hien, su cui nei giorni scorsi c’era anche il Torino Il Verona avrebbe effettuato uno scatto decisivo per il difensore del Djurgarden Hien, su cui nei giorni scorsi c’era anche il Torino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dunque la pista Verona al momento potrebbe essere quella più calda per il centrale. La società svedese lo valuta 4 milioni circa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Ilavrebbe effettuato unodecisivo per ildel Djurgarden, su cui nei giorni scorsi c’era anche il Torino Ilavrebbe effettuato unodecisivo per ildel Djurgarden, su cui nei giorni scorsi c’era anche il Torino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dunque la pistaal momento potrebbe essere quella più calda per il centrale. La società svedese lo valuta 4 milioni circa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

