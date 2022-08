Ucraina, nuove esplosioni in Crimea. Mosca: “Atto di sabotaggio” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – nuove esplosioni in Crimea. Il giornale russo Kommersant cita i residenti di Gvardeyskoy, nel distretto di Simferopoli, che hanno raccontato di aver visto del fumo nero sulla base aerea situata nel villaggio, dopo aver sentito diverse esplosioni. L’incidente si è verificato ad un centinaio di chilometri dal deposito di munizioni russo nei pressi della località di Dzhankoi, dove il ministero della Difesa di Mosca ha dato notizia di un’esplosione. Quello in Crimea è stato un Atto di “sabotaggio”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. “La mattina del 16 agosto, a seguito di un sabotaggio, un magazzino militare vicino al villaggio di Dzhankoy è stato danneggiato”, ha affermato il ministero in una nota citata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) –in. Il giornale russo Kommersant cita i residenti di Gvardeyskoy, nel distretto di Simferopoli, che hanno raccontato di aver visto del fumo nero sulla base aerea situata nel villaggio, dopo aver sentito diverse. L’incidente si è verificato ad un centinaio di chilometri dal deposito di munizioni russo nei pressi della località di Dzhankoi, dove il ministero della Difesa diha dato notizia di un’esplosione. Quello inè stato undi “”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. “La mattina del 16 agosto, a seguito di un, un magazzino militare vicino al villaggio di Dzhankoy è stato danneggiato”, ha affermato il ministero in una nota citata ...

