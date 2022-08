Sapete cosa mi ha offerto Letta? | rivelazione nella notte | imbarazzo per la Cirinnà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Il Pd è seriamente nei guai. Lapiù lunga per i dem si è trasformata in una rissa senza esclusione di colpi- Esclusioni, virologi candidati e comunicati al veleno. Tra i big esclusi come abbiamo già anticipato c'è Monica. Dopo l'esperienza da senatrice e l'attivismo per i diritti Lgbt, la sua esperienza in Parlamento pare si sia conclusa.voleva spedirla in una sfida senza speranze e laha rifiutato la candidatura. A rivelare il retroscena è proprio lei che in nottata ha deciso di raccontare tutto: "La mia avventura finisce qui: comunicherò la mia non accettazione della candidatura. Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra. Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento ...