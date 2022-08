Pd, il senatore Stefano: “Ho restituito la tessera, la strategia politica e parlamentare di Letta è un fallimento. Ha commesso tantissimi errori” (Di martedì 16 agosto 2022) “Ho riconsegnato la tessera del Pd. La mia è una scelta dolorosa ma coerente. Enrico Letta è responsabile di una strategia politica e parlamentare fallimentare, a cominciare dal ddl Zan in Senato, dove Letta e il Pd sapevano bene che la destra era forte nella maggioranza in Aula e rifiutarono ogni possibile mediazione che di fatto ha portato all’affondamento di un ddl importantissimo. Un errore simile è stato commesso qualche mese dopo con lo Ius Scholae, tirato fuori solo per motivi propagandistici“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, Dario Stefano, senatore del Pd e presidente della commissione Politiche Ue, spiega il suo addio ai dem. Stefano continua: “Penso anche al rischio che abbiamo corso durante le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Ho riconsegnato ladel Pd. La mia è una scelta dolorosa ma coerente. Enricoè responsabile di unafallimentare, a cominciare dal ddl Zan in Senato, dovee il Pd sapevano bene che la destra era forte nella maggioranza in Aula e rifiutarono ogni possibile mediazione che di fatto ha portato all’affondamento di un ddl importantissimo. Un errore simile è statoqualche mese dopo con lo Ius Scholae, tirato fuori solo per motivi propagandistici“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, Dariodel Pd e presidente della commissione Politiche Ue, spiega il suo addio ai dem.continua: “Penso anche al rischio che abbiamo corso durante le ...

