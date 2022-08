Panico a Shanghai, i clienti scappano da Ikea per evitare l’isolamento: le autorità cercano di chiudere le persone nel negozio – Video (Di martedì 16 agosto 2022) Scene di Panico in un negozio Ikea di Shanghai. Dopo aver scoperto che un cliente era stato a contatto con un positivo da Covid-19, le autorità hanno cercato di isolare i clienti all’interno del negozio in una sorta di quarantena e procedere, poi, con i test. Le persone, tuttavia, si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno forzato, come si vede nel Video, la porta che veniva chiusa dalle guardie. Nella città, da mesi, c’è malcontento per via delle politiche, considerate eccessivamente restrittive, che perseguono la strategia “zero Covid”. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Scene diin undi. Dopo aver scoperto che un cliente era stato a contatto con un positivo da Covid-19, lehanno cercato di isolare iall’interno delin una sorta di quarantena e procedere, poi, con i test. Le, tuttavia, si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno forzato, come si vede nel, la porta che veniva chiusa dalle guardie. Nella città, da mesi, c’è malcontento per via delle politiche, considerate eccessivamente restrittive, che perseguono la strategia “zero Covid”.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : Scene di panico a Shanghai: persone fuggono da Ikea per evitare la quarantena - fanpage : Scene di panico che ci riportano indietro di qualche anno. I video mostrano le guardie che a un certo punto chiudon… - qnazionale : Cina, l'Ikea di Shanghai va in lockdown: il video del panico e della fuga di massa - EnricoFaraboll1 : Sabato si sono verificate scene di panico in un negozio Ikea di Shanghai, con i clienti che hanno cercato di fuggir… - ilfattovideo : Panico a Shanghai, i clienti scappano da Ikea per evitare l’isolamento: le autorità cercano di chiudere le persone… -