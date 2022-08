Oroscopo Branko mercoledì 17 agosto 2022 | ecco i segni fortunati di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 agosto 2022)17. Non tutti infatti sono andati in vacanza anche se la voglia di staccare la spina è davvero tangibile. Ma come andrà questo 17? Ci sarannopiùdi altri o qualcuno dovrà ‘scapicollarsi’ per raggiungere un obiettivo? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: ?? Tempi buoni per chi ha voglia di mettersi in gioco. Ci vuole un po’ di pazienza ma tutto avrà di nuovo senso. ?Toro: ?? Continua a far capire agli altri cosa ...