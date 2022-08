Milan - Udinese, Kalulu evita il gol di Deulofeu così (Di martedì 16 agosto 2022) Il Milan apre la stagione vincendo 4 - 2 in casa con l'Udinese: brilla la prestazione di Pierre Kalulu, che sceglie benissimo il ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Ilapre la stagione vincendo 4 - 2 in casa con l': brilla la prestazione di Pierre, che sceglie benissimo il ...

AntoVitiello : ?? La crescita di Pierre #Kalulu è impressionante, sempre concentrato. Ieri contro l'Udinese recupero straordinario… - AntoVitiello : #Giroud in gruppo. Recuperato per #Milan Udinese - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - FredSardo : RT @jackpoolista: Ve lo meritate?? Un antipasto del Campionato 22/23 con gli Avengers che combatteranno il Milan con tutti i loro poteri… - loca_acm : @p__antonio son due anni che dico che non è da Milan, sempre detto e pensato, ma sicuramente non mi metto a cavalca… -