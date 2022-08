avespartacus : RT @wwwmeteoit: Torna di nuovo il caldo su tutta la Penisola. Le previsioni #meteo #caldo #afa #40gradi #previsionii #news - infoitinterno : Allerta meteo dopo Ferragosto, torna la pioggia a Napoli - casertafocus : TORNA IL MALTEMPO – Bombe d’acqua e temporali, da mezzanotte è allerta meteo - CorriereAlbaBra : Nel corso dei prossimi giorni la nostra regione sarà esposta a un leggero flusso di correnti da Sud Ovest in quota… - infoitinterno : Previsioni meteo, da martedì 16 torna l'anticiclone e il forte caldo ma durerà pochi giorni -

Nel corso dei prossimi giorni la nostra regione sarà esposta a un leggero flusso di correnti da Sud Ovest in quota richiamato da una saccatura nord atlantica che sprofonderà verso la penisola Iberica, ...Dal 16 agostoil caldo africano La tendenza vede il ritorno di condizioni di tempo stabile ...La nuova ondata di caldo africano quanto durerà Sembra pochi giorni stando alle tendenzefin ...Meteo, torna il grande caldo ma Italia spaccata in due: cambia tutto. Almeno fino a giovedì Nord interessato da forti precipitazioni ...Il tempo previsto per il weekend Ci sono importanti novità per il prossimo weekend. Se gran parte della settimana appena iniziata sarà caratterizzata da una forte dicotomia sul fronte meteo climatico, ...