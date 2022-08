LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Zazzeri e Deplano in semifinale nei 50 sl (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto IN CORSIA 9.40: Grande condizione per il greco Christou che tocca in 53?78, secondo il portoghese Costa con 53?87 9.37: Michele Lamberti vince la terza batteria in rimonta con 54?37, precedendo Lorenzo Mora che cala vistosamente nel finale con 54?41 9.35: Il norvegese Lie vince la seconda batteria con 55?35. Ora Lamberti e Mora 9.32: La prima batteria dei 100 dorso donne va al rumeno Anghel in 55?67 9.28: Nelle semifinali dei 200 farfalla ci saranno Bach, Macinnes, Cusinato, Stephens, Pudar, Jakabos, Crispino, Monteiro, Lahtinen, Hosszu, Pujada Rusinol, Tichy, Kajtaz, Belmonte, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 9.40: Grande condizione per il greco Christou che tocca in 53?78, secondo il portoghese Costa con 53?87 9.37: Michele Lamberti vince la terza batteria in rimonta con 54?37, precedendo Lorenzo Mora che cala vistosamente nel finale con 54?41 9.35: Il norvegese Lie vince la seconda batteria con 55?35. Ora Lamberti e Mora 9.32: La prima batteria dei 100 dorso donne va al rumeno Anghel in 55?67 9.28: Nelle semifinali dei 200 farfalla ci saranno Bach, Macinnes, Cusinato, Stephens, Pudar, Jakabos, Crispino, Monteiro, Lahtinen, Hosszu, Pujada Rusinol, Tichy, Kajtaz, Belmonte, ...

RaiNews : Simona Quadarella è oro europeo nei 1500 stile libero per la terza volta consecutiva: nessuna come lei su questa di… - RaiNews : Martina Carraro è medaglia d'argento nei 200 rana. E' la prima volta che un'italiana sale sul podio europeo di ques… - SkySport : Europei di nuoto, inizia la sesta giornata: segui il LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Nuoto - zazoomblog : LIVE – Nuoto Europei Roma 2022: batterie e finali martedì 16 agosto in DIRETTA - #Nuoto #Europei #2022: #batterie - infoitsport : Europei di nuoto, i risultati di oggi LIVE -