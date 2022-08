LIVE – Musetti-Coric 4-2, Masters 1000 Cincinnati 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 16 agosto 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Borna Coric, valida per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro si gioca quest’oggi la possibilità di andare a sfidare Rafa Nadal al secondo turno del torneo americano: tra lui e il primo match in carriera contro il ventidue volte vincitore slam ci sarà l’ex numero dodici del ranking Borna Coric, da qualche mese tornato sul circuito dopo il lungo stop per infortunio. Lorenzo parte con i favori del pronostico, ma nelle ultime settimane il croato ha dimostrato di aver recuperato una buona forma fisica, e su queste superfici ha sempre dimostrato di saperci giocare, come testimonia l’unico quarto di finale slam in carriera, raggiunto proprio agli Us Open. Segui il ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Borna, valida per il primo turno deldi. L’azzurro si gioca quest’oggi la possibilità di andare a sfidare Rafa Nadal al secondo turno del torneo americano: tra lui e il primo match in carriera contro il ventidue volte vincitore slam ci sarà l’ex numero dodici del ranking Borna, da qualche mese tornato sul circuito dopo il lungo stop per infortunio. Lorenzo parte con i favori del pronostico, ma nelle ultime settimane il croato ha dimostrato di aver recuperato una buona forma fisica, e su queste superfici ha sempre dimostrato di saperci giocare, come testimonia l’unico quarto di finale slam in carriera, raggiunto proprio agli Us Open. Segui il ...

sportface2016 : LIVE - #Musetti-#Coric, Masters 1000 #CincinnatiOpen 2022: SEGUI la DIRETTA Tutto pronto per l'inizio del match de… - federtennis : A Cincinnati sei azzurri ???? scendono in campo per i match di 1° turno ?? #Musetti ?? Coric #Sinner ?? Kokkinakis… -