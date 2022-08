LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 0-1, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano annulla un set point e conquista il tie-break (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In corridoio il rovescio diagonale di Tiafoe. 40-30 Lunga la risposta dell’italiano. 30-30 Servizio e diritto dell’americano. 15-30 Prima centrale di Tiafoe. 0-30 CHE ERRORE DI Tiafoe IN AVANZAMENTO CON IL DIRITTO 0-15 RISPOSTA AGGRESSIVA DI DIRITTO DI Berrettini 1-1 Se la cava l’italiano che tiene il servizio. AD-40 Prima esterna di Berrettini. 40-40 Doppio fallo dell’azzurro. 40-30 Bravissimo il tennista laziale a muovere l’avversario con il diritto. 30-30 Prima centrale del #12 del seeding. 15-30 Errore in uscita dal servizio del romano. 15-15 Ace di Berrettini. 0-15 Altro punto perso dal romano al servizio. 0-1 Servizio a zero dell’americano che ha vinto gli ultimi 9 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 In corridoio il rovescio diagonale di. 40-30 Lunga la risposta dell’italiano. 30-30 Servizio e diritto del. 15-30 Prima centrale di. 0-30 CHE ERRORE DIIN AVANZAMENTO CON IL DIRITTO 0-15 RISPOSTA AGGRESSIVA DI DIRITTO DI1-1 Se la cava l’italiano che tiene il servizio. AD-40 Prima esterna di. 40-40 Doppio fallo dell’azzurro. 40-30 Bravissimo il tennista laziale a muovere l’avversario con il diritto. 30-30 Prima centrale del #12 del seeding. 15-30 Errore in uscita dal servizio del romano. 15-15 Ace di. 0-15 Altro punto perso dal romano al servizio. 0-1 Servizio a zero delche ha vinto gli ultimi 9 ...

