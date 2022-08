La mia moda mette di buon umore (Di martedì 16 agosto 2022) Quando si presento? alla stampa italiana, fece subito centro con uno slogan ruffiano, ma simpatico: «I’m sorry, I don’t speak italian but I speak Moschino». In sostanza, si scusava per non parlare la nostra lingua ma assicurava tutti di conoscere bene, cosa non da poco, la grammatica pop e carica di sottile ironia di Moschino. Era il 2013 quando Jeremy Scott, designer yankee di Kansas City, arriva a Milano in qualita? di direttore creativo del brand fondato da Franco Moschino nel 1983 e, dopo la sua morte avvenuta nel 1994, portato avanti dalla fidata assistente Rossella Jardini. Un’eredita? importante, un timone passato come da tradizione, da maestro ad allieva, e garantito nella sua tacita consequenzialita? anche dal gruppo Aeffe, che nel 1999 ne rileva il marchio. Poi arrivano gli anni Duemila, i verbi «cambiare» e «rinnovare» diventano gli imperativi del nuovo decennio e cosi? si ... Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022) Quando si presento? alla stampa italiana, fece subito centro con uno slogan ruffiano, ma simpatico: «I’m sorry, I don’t speak italian but I speak Moschino». In sostanza, si scusava per non parlare la nostra lingua ma assicurava tutti di conoscere bene, cosa non da poco, la grammatica pop e carica di sottile ironia di Moschino. Era il 2013 quando Jeremy Scott, designer yankee di Kansas City, arriva a Milano in qualita? di direttore creativo del brand fondato da Franco Moschino nel 1983 e, dopo la sua morte avvenuta nel 1994, portato avanti dalla fidata assistente Rossella Jardini. Un’eredita? importante, un timone passato come da tradizione, da maestro ad allieva, e garantito nella sua tacita consequenzialita? anche dal gruppo Aeffe, che nel 1999 ne rileva il marchio. Poi arrivano gli anni Duemila, i verbi «cambiare» e «rinnovare» diventano gli imperativi del nuovo decennio e cosi? si ...

franchi_paola : @lavvelenata000 @Poesiaitalia Sì. Non amo leggere i libri quando vanno di moda perché tutti commentano…é una mia malinconia ?? - nattydoctor : @RickyBianchini @ACMonza @Atalanta_BC No no, figurati Io sono fiero che la mia Salernitana sia una multinazionale.… - zntlie : RT @studioverticeml: @zntlie @eccomiquisonio Abito????? Ma cosa è questa sottospecie della moda? Mia Madre è stata per 40anni tra le più ra… - studioverticeml : @zntlie @eccomiquisonio Abito????? Ma cosa è questa sottospecie della moda? Mia Madre è stata per 40anni tra le più… - CStefy72 : @PatriziaLaura2 @lattesclero @repelloidiotas Io il like a Patry lo metto ad occhi chiusi... Nn so di chi stia parla… -