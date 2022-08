Juventus: sempre più vicino Depay dal Barcellona (Di martedì 16 agosto 2022) Passa tutto da Memphis Depay il futuro del Barcellona. La sua uscita dal club blaugrana potrebbe essere infatti la chiave di volta per le iscrizioni dei nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da Marca l’olandese è sempre più vicino alla Juventus, col suo agente che ha già un’intesa di massima con il club bianconero. L’unico ostacolo al suo trasferimento è rappresentato dalla formula dell’operazione: da una parte c’è il Barça che vorrebbe racimolare qualcosa in termini economici, dall’altra l’entourage del giocatore che non è convinto da questa opzione e chiede una partenza a titolo gratuito. I blaugrana però, potrebbero anche accettare questa soluzione, visto che è pressoché costretta a cedere Depay per registrare Jules Koundé. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Passa tutto da Memphisil futuro del. La sua uscita dal club blaugrana potrebbe essere infatti la chiave di volta per le iscrizioni dei nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da Marca l’olandese èpiùalla, col suo agente che ha già un’intesa di massima con il club bianconero. L’unico ostacolo al suo trasferimento è rappresentato dalla formula dell’operazione: da una parte c’è il Barça che vorrebbe racimolare qualcosa in termini economici, dall’altra l’entourage del giocatore che non è convinto da questa opzione e chiede una partenza a titolo gratuito. I blaugrana però, potrebbero anche accettare questa soluzione, visto che è pressoché costretta a cedereper registrare Jules Koundé. SportFace.

