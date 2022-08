Juventus - Sassuolo: la partita di Di Maria (Di martedì 16 agosto 2022) Subito protagonista al suo debutto ufficiale con la Juventus Angel Di Maria: contro il Sassuolo l'argentino non si fa mancare ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Subito protagonista al suo debutto ufficiale con laAngel Di: contro ill'argentino non si fa mancare ...

CB_Ignoranza : Dopo l’inizio shock dello scorso anno, la Juventus non sbaglia il debutto in campionato, travolge 3-0 il Sassuolo e… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveSassuolo 3-0: i bianconeri partono forte in campionato, Di Maria e Vlahovic subito decisivi ?? [… - tancredipalmeri : Napoli statisticamente primo in classifica e meritatamente, perché è la migliore squadra vista nella prima giornata… - infoitsport : Juventus-Sassuolo, Di Maria esce per infortunio - ThaGentleman12 : RT @AJG_Official: La Juventus ieri ha fatto 14 tiri di cui 11 da dentro l’area di rigore, il Sassuolo sui 19 tiri fatti solo 5 in area di r… -