Io | Stefano e la sclerosi multipla | una firma per noi e per voi

Vanity Fair Italia

... al presidente della Provincia di LecceMinerva , ma anche ad imprenditori, artisti, ... fisioterapisti e volontari per chi è affetto damultipla e Sla. La possibilità di fare ...A 19 anni le viene diagnosticata lamultipla , una delle paure che investono Sara con ...postata su Instagram in cui sorride in compagnia della sorella Victoria Morganti e del marito... Io, Stefano e la sclerosi multipla: che cosa è stato il Covid per noi Abbiamo decine di amici che si danno all'astensionismo». Le parole di Michele e Madelyne, mia assistente, in una sera estiva mentre Stefano è in una (rara) trasferta. Già, Michele, sapessi di quante ...Le linee guida sono state elaborate da un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da 19 specialisti e da un rappresentante dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ...