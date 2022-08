Incidente in montagna, morto escursionista romano. (Di martedì 16 agosto 2022) Alessandro Moretti, escursionista romano di 54 anni, ha perso la vita nel massiccio del Gran Paradiso. È caduto sulla Punta Rossa della Grivola, sembra a causa di una scivolata, ed è precipitato sul costone della montagna. Il corpo di Alessandro Moretti, residente a Roma, è stato recuperato a 3.300 metri di quota. L’allarme era stato dato dai parenti che non lo hanno visto rientrare. Le prime operazioni di soccorso – condotte dal Soccorso alpino valdostano – avevano dato esito negativo. Lunedì mattina all’alba il sorvolo in elicottero ha permesso di individuare e recuperare il corpo. Le indagini sono state affidate alla guardia di finanza di Entreves. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) Alessandro Moretti,di 54 anni, ha perso la vita nel massiccio del Gran Paradiso. È caduto sulla Punta Rossa della Grivola, sembra a causa di una scivolata, ed è precipitato sul costone della. Il corpo di Alessandro Moretti, residente a Roma, è stato recuperato a 3.300 metri di quota. L’allarme era stato dato dai parenti che non lo hanno visto rientrare. Le prime operazioni di soccorso – condotte dal Soccorso alpino valdostano – avevano dato esito negativo. Lunedì mattina all’alba il sorvolo in elicottero ha permesso di individuare e recuperare il corpo. Le indagini sono state affidate alla guardia di finanza di Entreves. L'articolo proviene da Italia Sera.

paolo_r_2012 : Incidente in montagna, morto escursionista romano - bizcommunityit : Incidente in montagna, morto escursionista romano - italiaserait : Incidente in montagna, morto escursionista romano. - TuttoSuRoma : Incidente in montagna, morto escursionista romano - Open_gol : Si è scontrato contro le rocce della montagna, ma è riuscito a evitare la caduta grazie ai fili impigliati tra i sa… -