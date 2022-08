Ha bussato alla porta per chiedere aiuto: l’assurdo incontro tra una donna e un gattino in difficoltà (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna è rimasta scioccata nello scoprire che a bussare alla sua porta c’era un gattino in cerca di aiuto. Ecco cosa è accaduto. Una donna ha sentito piangere dal giardino di casa. Dopo poco un gattino randagio è comparso alla sua finestra. Un miagiolio di aiuto, almeno secondo la donna. Infatti le temperature quel L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 16 agosto 2022) Unaè rimasta scioccata nello scoprire che a bussaresuac’era unin cerca di. Ecco cosa è accaduto. Unaha sentito piangere dal giardino di casa. Dopo poco unrandagio è comparsosua finestra. Un miagiolio di, almeno secondo la. Infatti le temperature quel L'articolo NewNotizie.it.

Daniele_b73 : @nichilismattivo @errico_erika Ah guarda se quelli che non hanno fatto le dosi ???????????? hanno un Q.i basso voi peracc… - assuntaigor18 : @LuciaManegatti Che dire i miracoli accadono e love sind the year a bussato alla mia porta o trovato persone fantas… - silvia_aerys : @odiatrice @S7Roberta Mi ha bussato alla porta. Che fai? Non apri? - Gianfra04912903 : RT @pattyfra1: Antonella non c'è più: la morte ha bussato alla sua porta e se l'è portata via. Loro non capiscono e l'aspettano lì, non si… - Luca_S2_ : @markorusso69 avranno bussato alla porta di Morisi -