Dybala a Capri scatenato sulle note di ' O sole mio'

(Di martedì 16 agosto 2022) Il nuovo idolo della Roma in vacanza a. Si scatena a suon di musica..partenopea il nuovo acquisto giallorsso, l'argentino Paulo, chedi 'Omio' si gode il giorno di ...

siamo_la_Roma : ???? #Dybala si rilassa a #Capri ?? Con la sua #Oriana ?? E sulle note di 'O Sole mio' (VIDEO) #ASRoma - romanewseu : Dybala si diverte a Capri sulle note di 'O sole mio (VIDEO) - DomPepeLiberato : RT @serieAnews_com: Dybala a Capri si gode 'O sole mio' #Dybala #paulodybala #osolemio #napoletano #capri #caprese #roma #asroma #mourinho… - antofns : RT @serieAnews_com: Dybala a Capri si gode 'O sole mio' #Dybala #paulodybala #osolemio #napoletano #capri #caprese #roma #asroma #mourinho… - serieAnews_com : Dybala a Capri si gode 'O sole mio' #Dybala #paulodybala #osolemio #napoletano #capri #caprese #roma #asroma… -

Il nuovo idolo della Roma in vacanza a. Si scatena a suon di musica..partenopea il nuovo acquisto giallorsso, l'argentino Paulo, che sulle note di 'O sole mio' si gode il giorno di relax nella bella Campania dopo la vittoria ...Pauloha passato il Ferragosto ain compagnia di Oriana Sabatini: ecco la Joya mentre canta \'''O sole ...In compagnia di Oriana Sabatini, la Joya si è goduto il Ferragosto sull'isola: il video della serata condiviso sui social ...Dybala, sboccia l’amore con Oriana: passione alle stelle. La Roma è diventato subito il nuovo amore di Paulo Dybala a cui però batte il cuore anche per la sua dolce metà. Si tratta ovviamente di Orian ...