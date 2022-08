Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi | è guerra per Francesco Chiofalo

(Di martedì 16 agosto 2022)sono i vertici del triangolo amoroso che sta facendo chiacchierare i social. Le due donne si starebbero scontrando a suon di allusioni e frecciatine attraverso post su TikTok e Instagram. Ecco cosa è successo tra. Per comprendere cosa sta succedendo su alcuni profili su TikTok e Instagram, è necessario un riassunto su chi sono i personaggi coinvolti nella vicenda.ha esordito nel mondo della televisione partecipando al reality show Temptation Island. Lì con la sua fidanzata dell'epoca, è diventato single nel corso del programma. Successivamente si innamora della ex ...

infoitcultura : Antonella Fiordelisi provoca Drusilla Gucci, la reazione della fidanzata di Francesco Chiofalo - infoitcultura : Antonella Fiordelisi stuzzica (di nuovo) Drusilla Gucci che replica: “Continua pure a fare i balletti ma…” - infoitcultura : Antonella Fiordelisi provoca Drusilla Gucci sull'ex Chiofalo/ Lei sbotta - infoitcultura : Antonella Fiordelisi punzecchia Drusilla Gucci su Francesco Chiofalo, lei replica: “Quanto vi rosica” - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Antonella Fiordelisi punzecchia Drusilla Gucci su Francesco Chiofalo, lei replica: “Quanto vi rosica” -

Antonella Fiordelisi provocacon un TikTok: c'entra ancora Chiofalo! Nuovo botta e risposta tra Antonella Fiordelisi e. Il motivo Ancora lui: Francesco Chiofalo, oggi fidanzato dima tempo ...Antonella Fiordelisi ehanno avuto un altro botta e risposta infuocato via social. Antonella Fiordelisi e, rispettivamente ex fidanzata e attuale compagna di Francesco Chiofalo, hanno avuto l'...E in vista di un eventuale ingresso dell’influencer alla settima edizione del Grande Fratello Vip ne vedremo delle belle…. La storia d’amore tra Drusilla Gucci e… Leggi ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...