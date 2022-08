DAZN non funziona? Ecco come contattare l’assistenza clienti per farsi aiutare velocemente (Di martedì 16 agosto 2022) Una bella gatta da pelare per gli appassionati di calcio e sport in generale è rappresentata, quest’anno, dal servizio DAZN. In questi primissimi giorni di campionato, lo streaming ha mostrato il fianco ad evidenti limiti, mandando su tutte le furie centinaia di migliaia di abbonati. Ecco come risolvere il problema contattando l’assistenza clienti. DAZN: Ecco la nuova assistenza clienti – 16822 www.computermagazine.itUna novità che, siamo sicuri, verrà apprezzata dai tantissimi che in queste ultime ore hanno fatto i conti con il disservizio di DAZN. La piattaforma di streaming, detentrice di buona parte dei diritti della Serie A 2022-2023, ha mostrato il fianco ad evidenti limiti di gestione del flusso. In tantissimi si sono riversati ... Leggi su computermagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Una bella gatta da pelare per gli appassionati di calcio e sport in generale è rappresentata, quest’anno, dal servizio. In questi primissimi giorni di campionato, lo streaming ha mostrato il fianco ad evidenti limiti, mandando su tutte le furie centinaia di migliaia di abbonati.risolvere il problema contattandola nuova assistenza– 16822 www.computermagazine.itUna novità che, siamo sicuri, verrà apprezzata dai tantissimi che in queste ultime ore hanno fatto i conti con il disservizio di. La piattaforma di streaming, detentrice di buona parte dei diritti della Serie A 2022-2023, ha mostrato il fianco ad evidenti limiti di gestione del flusso. In tantissimi si sono riversati ...

capuanogio : I vertici di #DAZN hanno spiegato alla Lega che il problema sarebbe stato causato dal fatto che la maggior parte de… - FBiasin : Mi permetto di dire che #Dazn non significa “giornalisti di #Dazn”, validi professionisti (tra l’altro generalmente… - _Morik92_ : #Allegri sull'infortunio di #DiMaria a Dazn: 'Il problemino all'adduttore l'ha avuto anche una settimana fa, si sta… - MignaniA : RT @AndreaGiuricin: Interessa di più che #dazn non funzioni che #atac #ama #trenord non funzionino tutti i giorni e costino miliardi di eur… - marybelva : @_ThousandN Non è che se Dazn non funziona, la partita te la inventi eh...... -