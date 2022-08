Crisi nera per una delle coppie più amate di Uomini e Donne: rottura confermata (Di martedì 16 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è molto parlato di una delle coppie più amate nate nel corso della storia di Uomini e Donne. E a quanto pare, nelle ultime ore, dopo la smentita dei diretti interessati, è arrivata invece la conferma. Non si parla di tradimenti ma di una Crisi profonda. A raccontare quello che sta succedendo è Eugenio Colombo che quindi conferma, le voci che erano circolate in rete nelle ultime due settimane. L’ex tronista, era stato accusato di aver tradito Francesca Del Taglia, sua storia compagna e madre dei suoi due figli. Francesca, sui social, aveva smentito queste indiscrezioni difendendo Eugenio e dicendo che non c’era stato nessun tradimento e che non era vero che l’uomo, era persino andato a vivere di già con la sua nuova compagna. A distanza di qualche giorno da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è molto parlato di unapiùnate nel corso della storia di. E a quanto pare, nelle ultime ore, dopo la smentita dei diretti interessati, è arrivata invece la conferma. Non si parla di tradimenti ma di unaprofonda. A raccontare quello che sta succedendo è Eugenio Colombo che quindi conferma, le voci che erano circolate in rete nelle ultime due settimane. L’ex tronista, era stato accusato di aver tradito Francesca Del Taglia, sua storia compagna e madre dei suoi due figli. Francesca, sui social, aveva smentito queste indiscrezioni difendendo Eugenio e dicendo che non c’era stato nessun tradimento e che non era vero che l’uomo, era persino andato a vivere di già con la sua nuova compagna. A distanza di qualche giorno da ...

