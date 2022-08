Chiedono l'elemosina e poi minacciano una coppia. Due arresti a Palermo (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Prima hanno chiesto insistentemente l'elemosina ai clienti di un ristorante, poi hanno scelto il loro 'bersaglio' e hanno bloccato e minacciato una coppia per farsi dare denaro. Due uomini di 37 e 33 anni, fermati dai carabinieri a Palermo, devono ora rispondere dell'accusa di rapina aggravata. Il primo è già in carcere mentre il suo complice è ai domiciliari. La rapina è avvenuta nel quartiere Libertà il 21 maggio scorso, alle 23 circa. I due indagati hanno chiesto l'elemosina in un ristorante di via Siracusa e poi hanno raggiunto e bloccato, in una via poco distante, un uomo e una donna appena allontanatasi dal locale per rinnovare la richiesta di denaro, questa volta però con diverse minacce. Il trentasettenne, appena il ragazzo della coppia, intimorito, ha estratto il portafogli, lo ha ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Prima hanno chiesto insistentemente l'ai clienti di un ristorante, poi hanno scelto il loro 'bersaglio' e hanno bloccato e minacciato unaper farsi dare denaro. Due uomini di 37 e 33 anni, fermati dai carabinieri a, devono ora rispondere dell'accusa di rapina aggravata. Il primo è già in carcere mentre il suo complice è ai domiciliari. La rapina è avvenuta nel quartiere Libertà il 21 maggio scorso, alle 23 circa. I due indagati hanno chiesto l'in un ristorante di via Siracusa e poi hanno raggiunto e bloccato, in una via poco distante, un uomo e una donna appena allontanatasi dal locale per rinnovare la richiesta di denaro, questa volta però con diverse minacce. Il trentasettenne, appena il ragazzo della, intimorito, ha estratto il portafogli, lo ha ...

