Bargiggia | “Simeone ecco perché non viene annunciato ufficialmente”

(Di martedì 16 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Neanche il tempo di gustarsi la vittoria di Verona che a Napoli non si parla d’altro che di mercato. Si esprime sulle novità azzurre Paolo, ex giornalista di Mediaset ai microfoni di Luca Cerchione, conduttore di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio: “Keylor Navas può arrivare? Non possiamo sapere quando, ma ci sono buone possibilità di chiudere. Il Napoli, per l’ingaggio del portiere, è arrivato a spingersi fino a 2,5 milioni di euro netti, si attende la risposta dei parigini. Se arrivassero Ndombele, Raspadori e Navas, il Napoli lotterebbe per lo Scudetto? Ovviamente sì, ma poi ci vuole la mano di Spalletti”. B: “Il direttore Cristiano Giuntoli ha messo a disposizione del mister una grande rosa, ora tocca al tecnico. Anche Kim ha dimostrato di essere un gran difensore e può sostituire Koulibaly”. “...