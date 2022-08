Andare per vigne a settembre (Di martedì 16 agosto 2022) Due fine settimana per immergersi nell’atmosfera della Franciacorta, terra di monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti. Giunto alla sua tredicesima edizione, il festival Franciacorta in Cantina propone un ricco calendario di eventi e iniziative dedicate all’intrattenimento e all’approfondimento enogastronomico e culturale. La kermesse settembrina è un appuntamento adatto a tutti: dagli enoappassionati, che potranno partecipare a degustazioni a tema, agli amanti del buon cibo, che godranno delle gustose proposte di ristoratori locali e chef, tra tradizione e innovazione. Durante le due fine settimana del 10 e del 17 settembre, le sessantacinque cantine partecipanti saranno aperte ai visitatori e organizzeranno visite guidate con degustazione ed eventi speciali come tour nei vigneti, pic-nic tra i filari, gite in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 agosto 2022) Due fine settimana per immergersi nell’atmosfera della Franciacorta, terra di monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra iti. Giunto alla sua tredicesima edizione, il festival Franciacorta in Cantina propone un ricco calendario di eventi e iniziative dedicate all’intrattenimento e all’approfondimento enogastronomico e culturale. La kermesse settembrina è un appuntamento adatto a tutti: dagli enoappassionati, che potranno partecipare a degustazioni a tema, agli amanti del buon cibo, che godranno delle gustose proposte di ristoratori locali e chef, tra tradizione e innovazione. Durante le due fine settimana del 10 e del 17, le sessantacinque cantine partecipanti saranno aperte ai visitatori e organizzeranno visite guidate con degustazione ed eventi speciali come tour neiti, pic-nic tra i filari, gite in ...

