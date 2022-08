Vuelta 2022, prima tappa Utrecht-Utrecht: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) La Vuelta di Spagna 2022 inizia venerdì 19 agosto con la prima tappa, la cronometro a squadre di 23,3 chilometri con partenza e arrivo a Utrecht. Sarà infatti l’Olanda a ospitare le prime tre frazioni della corsa spagnola, che quest’anno inizia con una prova contro il tempo dedicata alle squadre. Un’occasione per capire subito se ci saranno distacchi tra gli uomini di classifica, il chilometraggio non è da sottovalutare anche se il percorso si preannuncia privo di particolari difficoltà. Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – La prima squadra prenderà il via alle 18:30, mentre l’ultima partenza dovrebbe avvenire poco prima delle 20:00 con conclusione della ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Ladi Spagnainizia venerdì 19 agosto con la, la cronometro a squadre di 23,3 chilometri con partenza e arrivo a. Sarà infatti l’Olanda a ospitare le prime tre frazioni della corsa spagnola, che quest’anno inizia con una prova contro il tempo dedicata alle squadre. Un’occasione per capire subito se ci saranno distacchi tra gli uomini di classifica, il chilometraggio non è da sottovalutare anche se il percorso si preannuncia privo di particolari difficoltà., CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– Lasquadra prenderà il via alle 18:30, mentre l’ultima partenza dovrebbe avvenire pocodelle 20:00 con conclusione della ...

