Una serata in memoria di Fabio, morto a 42 anni: prosegue la raccolta fondi per la sua famiglia (Di lunedì 15 agosto 2022) Zanica. Una serata per ricordare Fabio Pasini, morto a soli 42 anni lo scorso 12 giugno nella sua casa di Azzano San Paolo, lasciando la moglie e tre figlie piccole. L’appunatamento è per martedì 30 agosto, all’oratorio San Giovanni Bosco di Zanica. A comunicarlo la nipote Nicole, che due mesi fa, su GoFundMe, ha promosso una raccolta fondi per aiutare e sostenere i familiari. “Grazie al lavoro appassionato dei co-organizzatori di questa raccolta fondi – scrive Nicole – è stato possibile organizzare una serata in memoria di Fabio. Grazie a El Morot e a Cristina per la loro generosità”. La nipote anticipa che “parte dei proventi saranno devoluti alla causa che stiamo e state ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 agosto 2022) Zanica. Unaper ricordarePasini,a soli 42lo scorso 12 giugno nella sua casa di Azzano San Paolo, lasciando la moglie e tre figlie piccole. L’appunatamento è per martedì 30 agosto, all’oratorio San GiovBosco di Zanica. A comunicarlo la nipote Nicole, che due mesi fa, su GoFundMe, ha promosso unaper aiutare e sostenere i familiari. “Grazie al lavoro appassionato dei co-organizzatori di questa– scrive Nicole – è stato possibile organizzare unaindi. Grazie a El Morot e a Cristina per la loro generosità”. La nipote anticipa che “parte dei proventi saranno devoluti alla causa che stiamo e state ...

