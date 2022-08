Roma, se dovesse partire Zaniolo tutto sulla stella del Real Madrid (Di lunedì 15 agosto 2022) La Roma non vuole lasciar partire Zaniolo, ma si prepara a qualsiasi evenienza. Se il Tottenham infatti dovesse rifarsi sotto, ecco che Mou... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Lanon vuole lasciar, ma si prepara a qualsiasi evenienza. Se il Tottenham infattirifarsi sotto, ecco che Mou...

fearlesslouist1 : @sweetgretalh da me sta facendo temporale e ho pensato che se dovesse fare un tempo del genere il 3 e magari sposta… - iamfakeC : RT @g_montuori_: chi glielo spiega ai romanisti che Salerno non è Napoli e che se dovesse eruttare il vesuvio con venti a nord ovest le cen… - Vale97B : RT @g_montuori_: chi glielo spiega ai romanisti che Salerno non è Napoli e che se dovesse eruttare il vesuvio con venti a nord ovest le cen… - tashunkawitko65 : @ASRomaPartite Se per qualche impensabile congiuntura di eventi dovesse accadere che io non debba vedere una partit… - bopanza : @ilpolpauarrapau @aliasvaughn @EzioGreggio Perché forse ha esagerato avendo la certezza di una cosa che poi FORSE n… -